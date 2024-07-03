В Харьковской области будут проводить экспертизы по строительству фортификаций — детали

Подписание меморандума по Харьковской ОВА. Фото: скриншот из видео Олега Синегубова, Telegram

Харьковская ОВА заключила меморандум для проведения экспертиз по строительству фортификаций . Проверки будут включать оценку качества работ, цен на материалы, включая их соответствие рыночным, и объем работ согласно актам выполненных работ. В первую очередь речь идет об анализе более 200 оборонительных сооружений.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 3 июля.

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Харьковская областная военная администрация объявила о новых антикоррупционных мерах, направленных на проверку подрядчиков, вовлеченных в строительство фортификационных сооружений. ОВА заключила меморандум ННЦ "Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. М. С. Бокариуса" для проведения экспертиз по строительству фортификаций. В рамках этих мероприятий назначено более 200 независимых экспертиз.

"В рамках реализации деятельности рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" перед нами возникает ряд вопросов, которые мы должны усиливать. В частности, антикоррупционная деятельность. Сейчас мы выполняем достаточно большой объем государственного заказа строительства фортификационных сооружений. Фактически, мы должны быть уверены, что работы выполнены в полном объеме: по стоимости, которая соответствует рыночной и по качеству, которое должно соответствовать всем нормам.Мы подписали меморандум для того, чтобы по каждому из объектов назначать экспертизу", — отметил Синегубов.

Это первый опыт сотрудничества и подписание такого меморандума в Украине. Теперь перед закрытием актов и их подписанием к специалистам будут обращаться для проведения экспертных исследований и получения соответствующих выводов.

Напомним, в Харькове будет создан уникальный для Украины департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды. Он ориентирован на кардинальное переосмысление городского места Харькова.

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