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В Харьковской области полиция разоблачила мужчину, который хранил дома боеприпасы

25 августа 2023 15:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области полиция разоблачила мужчину, который хранил дома боеприпасы
Изъятые у мужчины боеприпасы. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Полицейские разоблачили жителя Чугуевского района в хранении взрывных устройств и боеприпасов . Из дома злоумышленника изъяты гранаты РГД-5, впали в них, военные сигнальные ракетницы и патроны разных калибров.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Установлено, что 57-летний житель поселка Кочеток в собственном домовладении хранил боеприпасы и взрывные устройства.

"По результатам санкционированного обыска полицейские изъяли 3 гранаты РГД-5, впали в них, 2 военные сигнальные ракетницы и более 60 патронов разных калибров", — рассказывают правоохранители.

  • Изъяты у мужчины боеприпасы. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Изъяты у мужчины боеприпасы. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователи квалифицировали действия фигуранта по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, что в Харькове полиция задержала торговца оружием . У него изъяли автоматы "АК-74М" и "АКМ-74", магазин с патронами калибра 5,45 мм, пистолет системы "ПМ" с магазинами и патронами калибра 9 мм, а также ручные гранаты осколочные Ф-1 и взрыватели.

Также мы писали о том, что 43-летний харьковчанин организовал в своей квартире наркопритон . Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

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