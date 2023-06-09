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В Харьковской области предупредили о выбросе опасных веществ в воздух после обстрела

9 июня 2023 18:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Харьковской области предупредили о выбросе опасных веществ в воздух после обстрела
Иллюстративное изображение ухудшения качества воздуха. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 9 июня российские оккупационные войска нанесли мощный обстрел по Харьковщине. Россияне ударили по объекту нефтегазовой инфраструктуры Краснокутской общины Богодуховского района. Как следствие — в поселке критически снизилось качество воздуха.

Об этом сообщает Краснокутский поселковый совет.

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Вредные выбросы в воздух

Из-за российских обстрелов в общине вспыхнул пожар на объекте нефтегазовой инфраструктуры, в результате чего произошли вредные выбросы в атмосферный воздух.

Государственное учреждение "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины" призывает граждан быть осмотрительными и не выходить на улицу лишний раз.

Рекомендации специалистов в случае выброса опасных веществ в атмосферу

Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя:

  • не открывать окна;
  • осуществить влажную уборку в домах;
  • ограничить пребывание на улице в эти выходные, особенно детей.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители зафиксировали очередные военные преступления российских военных в Харьковской области. По данным следствия, сегодня примерно в 10:45 кафиры нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. По данным прокуратуры, предварительно враг выпустил крылатую ракету типа "Калибр". В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале писал, что, вероятно, запуск был из комплекса С-300.

Добавим, в Харьковской области за жестокое убийство двух гражданских будут судить двух членов "народной дружины". Двое других коллаборантов бежали в Россию. В Чугуевский городской суд Харьковской области отправили обвинительный акт по делу так называемых "народных дружинников". Эти люди, находясь в оккупации, организовали коллаборационную "народную дружину", обвинены в умышленном убийстве двух лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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