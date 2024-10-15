В Харьковской области приняли решение об усилении эвакуации из двух общин

В Харьковской области усилили эвакуацию из двух громад
Российские оккупанты продолжают активные боевые действия, в том числе на Купянском направлении, где за последние сутки зафиксировано 26 атак. Силы обороны смогли приостановить все штурмовые деяния противника.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона во вторник, 15 октября.
Эвакуация из Харьковской области
Учитывая обострение ситуации, во время заседания Совета обороны области было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения.
"Эвакуация семей с детьми из прифронтовых общин Купянского района продолжается и сейчас. 234 ребенка с семьями были эвакуированы с 9 сентября по 14 октября. Осталось эвакуировать еще 35 детей. В связи с ситуацией безопасности сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск", — заявил Синегубов.
Кроме того, в Боровской территориальной общине объявлено о принудительной эвакуации семей с детьми. Это касается 119 детей из поселка Боровая.
"В общине системно ведется разъяснительная работа с родителями, о необходимости при возможности вывезти детей в безопасные места. Есть предварительная информация, что есть еще семьи, которые в ближайшее время планируют эвакуироваться из общины", — подчеркнул председатель ОВА.
Напомним, украинские военные продолжают ликвидацию оккупанты на Харьковском направлении. Так, воины аэроразведки уничтожили артиллерию захватчиков.
Также мы писали, что в городе Балаклее Харьковской области мужчина сотрудничал с россиянами, исполняя обязанности лесничего. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.
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