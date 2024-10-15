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В Харьковской области усилили эвакуацию из двух громад

15 октября 2024 19:22
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Харьковской области приняли решение об усилении эвакуации из двух общин
Эвакуация. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Российские оккупанты продолжают активные боевые действия, в том числе на Купянском направлении, где за последние сутки зафиксировано 26 атак. Силы обороны смогли приостановить все штурмовые деяния противника.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона во вторник, 15 октября.

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Учитывая обострение ситуации, во время заседания Совета обороны области было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения.

"Эвакуация семей с детьми из прифронтовых общин Купянского района продолжается и сейчас. 234 ребенка с семьями были эвакуированы с 9 сентября по 14 октября. Осталось эвакуировать еще 35 детей. В связи с ситуацией безопасности сегодня было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе в городе Купянск", — заявил Синегубов.

Кроме того, в Боровской территориальной общине объявлено о принудительной эвакуации семей с детьми. Это касается 119 детей из поселка Боровая.

"В общине системно ведется разъяснительная работа с родителями, о необходимости при возможности вывезти детей в безопасные места. Есть предварительная информация, что есть еще семьи, которые в ближайшее время планируют эвакуироваться из общины", — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, украинские военные продолжают ликвидацию оккупанты на Харьковском направлении. Так, воины аэроразведки уничтожили артиллерию захватчиков.

Также мы писали, что в городе Балаклее Харьковской области мужчина сотрудничал с россиянами, исполняя обязанности лесничего. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Харьков эвакуация Харьковская область оккупанты Купянск

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