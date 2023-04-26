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На Харківщині правоохоронці ексгумували тіло хлопчика, який загинув від російского снаряду

26 квітня 2023 15:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині правоохоронці ексгумували тіло хлопчика, який загинув від російского снаряду
Ексгумація тіла жертви збройної агресії РФ. Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У селі с. Малі Проходина на Харківщині правоохоронці ексгумували труп 12-річного хлопчика. Дитина загинула на місці після обстрілу росіян. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

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Матеріали слідства 

За даними слідства, у минулому році у селі с. Малі Проходи 12-річний хлопчик разом зі своєю матір’ю годував домашню худобу на подвір’ї. У цей час російські військові почали обстрілювати село: снаряд влучив на територію будинку, де проживала родина.

"Хлопчик загинув на місці, його матір отримала поранення", — розповідають правоохоронці. 

26 квітня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ексгумували тіло дитини на цвинтарі у с. Малі Проходи

Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи до ХОБСМЕ.  

Нагадаємо, що в ході огляду лісової посадки в с. Подоли Куп’янського району ексгумовано труп чоловіка. За даними слідства, 81-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу з боку ЗС РФ 27 вересня минулого року. 

Також ми писали, що на цвинтарі у с. Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка. За даними слідства, потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу, вчиненого російськими військовими.  

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