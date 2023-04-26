На Харьковщине правоохранители эксгумировали тело мальчика, погибшего от российского снаряда

Эксгумация тела жертвы вооруженной злости РФ. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура

В деревне с. Малые Проходина в Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 12-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте после обстрела россиян. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

По данным следствия, в прошлом году в деревне с. Малые Проходы 12-летний мальчик вместе со своей матерью кормил домашний скот во дворе. В это время русские военные начали обстреливать деревню: снаряд попал на территорию дома, где проживала семья.

"Мальчик погиб на месте, его мать получила ранения", — рассказывают правоохранители.

26 апреля прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области, Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями ОП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области эксгумировали тело ребенка на кладбище в с. Малые Проходы

В настоящее время труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы в ХОБСМЭ.

Напомним, что в ходе досмотра лесной посадки в с. Подолы Купянского района эксгумирован труп мужчины. По данным следствия, 81-летний мужчина погиб в результате артобстрела со стороны ВС РФ 27 сентября прошлого года.

Также мы писали, что на кладбище в с. Безруки правоохранители эксгумировали труп 51-летнего мужчины. По данным следствия, потерпевший погиб 9 апреля прошлого года в поселке Слатино во время обстрела, совершенного российскими военными.