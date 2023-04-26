Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине правоохранители эксгумировали тело мальчика, погибшего от российского снаряда arrow

На Харьковщине правоохранители эксгумировали тело мальчика, погибшего от российского снаряда

26 апреля 2023 15:54
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине правоохранители эксгумировали тело мальчика, погибшего от российского снаряда
Эксгумация тела жертвы вооруженной злости РФ. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В деревне с. Малые Проходина в Харьковской области правоохранители эксгумировали труп 12-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте после обстрела россиян. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Материалы следствия

По данным следствия, в прошлом году в деревне с. Малые Проходы 12-летний мальчик вместе со своей матерью кормил домашний скот во дворе. В это время русские военные начали обстреливать деревню: снаряд попал на территорию дома, где проживала семья.

"Мальчик погиб на месте, его мать получила ранения", — рассказывают правоохранители.

26 апреля прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области, Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями ОП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области эксгумировали тело ребенка на кладбище в с. Малые Проходы

В настоящее время труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы в ХОБСМЭ.

Напомним, что в ходе досмотра лесной посадки в с. Подолы Купянского района эксгумирован труп мужчины. По данным следствия, 81-летний мужчина погиб в результате артобстрела со стороны ВС РФ 27 сентября прошлого года.

Также мы писали, что на кладбище в с. Безруки правоохранители эксгумировали труп 51-летнего мужчины. По данным следствия, потерпевший погиб 9 апреля прошлого года в поселке Слатино во время обстрела, совершенного российскими военными.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас