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У Харківській області ексгумували тіло чергової жертви збройної агресії РФ

13 квітня 2023 14:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харківській області ексгумували тіло чергової жертви збройної агресії РФ
Ексгумація тіла жертви збройної агресії РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

13 квітня 2023 року в ході огляду лісової посадки в с. Подоли Куп’янського району ексгумовано труп чоловіка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

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Матеріали слідства

За даними слідства, 81-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу з боку ЗС РФ 27 вересня минулого року. 
 
"Наразі труп направлено до ХОБСМЕ для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз", — пишуть правоохоронці. 

Тіло жертви збройної агресії РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). 
 
Слідчі дії проводились прокурорами спільно зі слідчими СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, що на цвинтарі у с. Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка. За даними слідства, потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу, вчиненого російськими військовими.  

Також ми писали, що правоохоронці виявили на Харківщині 23 катівні, де окупанти знущались над людьми. 

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