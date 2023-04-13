У Харківській області ексгумували тіло чергової жертви збройної агресії РФ

Ексгумація тіла жертви збройної агресії РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

13 квітня 2023 року в ході огляду лісової посадки в с. Подоли Куп’янського району ексгумовано труп чоловіка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

За даними слідства, 81-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу з боку ЗС РФ 27 вересня минулого року.



"Наразі труп направлено до ХОБСМЕ для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз", — пишуть правоохоронці.

Тіло жертви збройної агресії РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Слідчі дії проводились прокурорами спільно зі слідчими СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, що на цвинтарі у с. Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка. За даними слідства, потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу, вчиненого російськими військовими.

Також ми писали, що правоохоронці виявили на Харківщині 23 катівні, де окупанти знущались над людьми.