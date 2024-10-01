Пограничники показали кадры ликвидации оккупантов в Харьковской области

Кадры ликвидации оккупантов в Харьковской области. Фото: скриншот

Подразделения Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины дают отпор российско-оккупационным войскам, ворвавшимся на север Харьковщины. В районе Волчанска пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты оккупантов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины во вторник, 1 октября.

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На Волчанском направлении пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем позиции захватчиков, в том числе места сосредоточения вражеского личного состава.

"Минометчики и расчеты станковых противотанковых гранатометов подразделения "Скорпион" не промахнулись, все цели поражены", — говорится в сообщении.

Потери врага уточняются.

Напомним, пограничники Краматорского отряда продолжают наносить удары по противнику и его технике. В Харьковской области удалось с помощью дрона "Баба Яга" уничтожить группу оккупантов.

Также Новини.LIVE писали, что недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как ловко ликвидировали шесть грузовиков, танк и личный состав оккупантов.