На Харківщині прогриміли вибухи — росіяни скинули авіабомби на Куп’янськ

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська скинули п'ять авіабомб на житлові квартали Куп'янська, що на Харківщині, в суботу, 17 лютого. Внаслідок влучання поранення дістали п'ять місцевих жителів.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Ворожий обстріл Куп'янська 17 лютого

Загарбники вкотре атакували Куп'янськ о 13:20 17 лютого. Під прицілом ворога опинилася житлова забудова міста.

"Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років. Інша — також у будинок", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники дістали з-під завалів жінку, яка отримала значні поранення. Наразі триває рятувальна операція для деблокування людей з-під завалів будинку.

"У місті є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів", — зазначили в прокуратурі.

Стало відомо, що постраждали також двоє чоловіків 69 та 44 років. Загалом поранення дістали п'ять осіб.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Пожежа в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вибите вікно в будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, росіяни почали все частіше завдавати ударів по Куп'янську та населеним пунктам регіону. За останній місяць атаки здійснювалися переважно керованими авіабомбами та ракетами С-300.

Додамо, 6 лютого російські війська здійснили артобстріл Куп'янської громади. Внаслідок влучання у цивільну інфраструктуру зазнала поранень місцева мешканка.