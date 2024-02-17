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На Харківщині прогриміли вибухи — росіяни скинули авіабомби на Куп’янськ

17 лютого 2024 18:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині прогриміли вибухи — росіяни скинули авіабомби на Куп’янськ
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська скинули п'ять авіабомб на житлові квартали Куп'янська, що на Харківщині, в суботу, 17 лютого. Внаслідок влучання поранення дістали п'ять місцевих жителів.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Ворожий обстріл Куп'янська 17 лютого

Загарбники вкотре атакували Куп'янськ о 13:20 17 лютого. Під прицілом ворога опинилася житлова забудова міста.

"Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років. Інша — також у будинок", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники дістали з-під завалів жінку, яка отримала значні поранення. Наразі триває рятувальна операція для деблокування людей з-під завалів будинку.

"У місті є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів", — зазначили в прокуратурі. 

Стало відомо, що постраждали також двоє чоловіків 69 та 44 років. Загалом поранення дістали п'ять осіб.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Пожежа в будинку внаслідок обстрілу
Пожежа в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці біля зруйнованого будинку
Правоохоронці біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура
Вибите вікно в будинку
Вибите вікно в будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці біля зруйнованого будинку
Правоохоронці біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці біля зруйнованого будинку
Правоохоронці біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці біля зруйнованого будинку
Правоохоронці біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці біля зруйнованого будинку
Правоохоронці біля зруйнованого будинку. Фото: Харківська обласна прокуратура
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, росіяни почали все частіше завдавати ударів по Куп'янську та населеним пунктам регіону. За останній місяць атаки здійснювалися переважно керованими авіабомбами та ракетами С-300.

Додамо, 6 лютого російські війська здійснили артобстріл Куп'янської громади. Внаслідок влучання у цивільну інфраструктуру зазнала поранень місцева мешканка. 

війна
Харків
вибух
Україна
Харківська область
обстріли
прокуратура
Куп'янськ
атака
поранення
авіабомба

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