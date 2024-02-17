На Харьковщине прогремели взрывы — россияне сбросили авиабомбы на Купянск
Российские войска сбросили пять авиабомб на жилые кварталы Купянска на Харьковщине в субботу, 17 февраля. В результате попадания ранения получили пять местных жителей.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Вражеский обстрел Купянска 17 февраля
Захватчики в который раз атаковали Купянск в 13:20 17 февраля. Под прицелом врага оказалась жилая застройка города.
"Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Получили ранения две женщины 88 и 67 лет. Другая — тоже в дом", — говорится в сообщении.
Спасатели извлекли из-под завалов женщину, которая получила значительные ранения. В настоящее время идет спасательная операция по деблокированию людей из-под завалов дома.
"В городе есть разрушения и повреждения ряда гражданских объектов", — отметили в прокуратуре.
Стало известно, что пострадали также двое мужчин 69 и 44 лет. В общей сложности ранения получили пять человек.
Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, россияне начали все чаще наносить удары по Купянску и населенным пунктам региона. За последний месяц атаки осуществлялись преимущественно управляемыми авиабомбами и ракетами С-300.
Добавим, 6 февраля российские войска совершили артобстрел Купянской громады. В результате попадания в гражданскую инфраструктуру получила ранения местная жительница.
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