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На Харьковщине раздались сильные взрывы, есть разрушения домов

3 февраля 2024 10:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине раздались сильные взрывы, есть разрушения домов
Воронка возле многоэтажки в Купянске. Фото: Telegram / Олег Синегубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Враг нанес очередной удар по Купянску на Харьковщине в субботу утром, 3 февраля. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Обстрел Купянска утром 3 февраля

Отмечается, что россияне атаковали Купянск сегодня в 06:00 утра. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру города в Харьковской области ФАБами-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

По данным Синегубова, в Купянске в результате удара захватчиков повреждения получил девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети, а также гражданская нежилая инфраструктура.

Пока информация о пострадавших в ОГА не поступала. На месте взрыва работают экстренные службы, ликвидирующие все последствия обстрела.

Повреждена многоэтажка и воронка возле нее
Поврежденная многоэтажка и воронка возле нее. Фото: Telegram / Олег Синегубов
Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова

Напомним, оккупанты обстреляли Харьковскую область 27 января. Под ударом врага оказались населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В городе Купянск из-за обстрела повреждено кладбище.

Добавим, противник в ночь на 26 января обстрелял Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на заправке. К счастью, обошлось без пострадавших.

война
россияне
Харьковская область
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