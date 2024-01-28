Окупанти обстріляли Харківську область, четверо поранених

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Російські окупанти обстріляли Харківську область. Чергова атака ворога сталася вчора, 27 січня.

Про це повідомляє МВС України.

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Внаслідок обстрілу поранено чотирьох цивільних.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Під ударом ворога опинилися населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

"У місті Куп'янськ через обстріл пошкоджений цвинтар", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/mvs_ukraine

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Допис МВС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 січня, російські окупанти знову атакували Україну. Під ворожим ударом були цивільні об’єкти та критична інфраструктура в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Також ми писали, що російські окупанти майже повністю знищили Берислав у Херсонській області. Щодня місто опиняється під ударом ворога.

Додамо, харківські прокурори показали наслідки ворожих обстрілів Куп'янського району 26 та 27 січня. Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.