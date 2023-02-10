На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів

Також буде обмежений рух по кількох станціях Харківщини

У зв’язку з виробничою необхідністю 10 лютого змінено рух деяких приміських поїздів регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє речниця "Південної залізниці" Ірина Гаманенко.

Як змінився рух поїздів

10 лютого не курсуватимуть приміські поїзди:

№ 6222/6221 Мерчик–Харків-Левада–Люботин

№ 6330 Огульці–Люботин

№ 6319 Харків-Пасажирський–Мерчик

№ 6322 Мерчик–Люботин

№ 6324, 6912 Люботин–Харків-Пасажирський

№6656/6655 Красноград–Лозова–Красноград

№6691/6690 Харків-Пасажирський–Красноград–Харків-Пасажирський

№ 6522 Лихачове–Харків-Пасажирський

№6853/6856 Харків-Пасажирський–Лозова–Харків-Пасажирський.

Також "Південна залізниця" вимушена обмежити рух приміського поїзду № 6685 Харків-Пасажирський–Красноград по станції Кварцевий. Пасажири мають можливість пересісти на станції Кварцевий на приміський поїзд № 6687 сполученням Харків-Пасажирський–Красноград. Також обмежено рух приміських потягів № 6513 Харків-Пасажирський–Гаврилівка по станції Лозова та № 6511 Харків-Пасажирський–Лихачове по станції Бірки (по ст. Бірки передбачена посадка на потяг № 6513 сполученням Харків-Пасажирський–Лозова).

Нагадаємо, 10 лютого ворог вперше атакував критичну інфраструктуру Харкова та області о 4 годині ранку. Всього зафіксовано 12 прильотів.

А внаслідок останнього обстрілу Харкова поранено 8 людей.