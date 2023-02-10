На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів
У зв’язку з виробничою необхідністю 10 лютого змінено рух деяких приміських поїздів регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця".
Про це повідомляє речниця "Південної залізниці" Ірина Гаманенко.
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Як змінився рух поїздів
10 лютого не курсуватимуть приміські поїзди:
- № 6222/6221 Мерчик–Харків-Левада–Люботин
- № 6330 Огульці–Люботин
- № 6319 Харків-Пасажирський–Мерчик
- № 6322 Мерчик–Люботин
- № 6324, 6912 Люботин–Харків-Пасажирський
- №6656/6655 Красноград–Лозова–Красноград
- №6691/6690 Харків-Пасажирський–Красноград–Харків-Пасажирський
- № 6522 Лихачове–Харків-Пасажирський
- №6853/6856 Харків-Пасажирський–Лозова–Харків-Пасажирський.
Також "Південна залізниця" вимушена обмежити рух приміського поїзду № 6685 Харків-Пасажирський–Красноград по станції Кварцевий. Пасажири мають можливість пересісти на станції Кварцевий на приміський поїзд № 6687 сполученням Харків-Пасажирський–Красноград. Також обмежено рух приміських потягів № 6513 Харків-Пасажирський–Гаврилівка по станції Лозова та № 6511 Харків-Пасажирський–Лихачове по станції Бірки (по ст. Бірки передбачена посадка на потяг № 6513 сполученням Харків-Пасажирський–Лозова).
Нагадаємо, 10 лютого ворог вперше атакував критичну інфраструктуру Харкова та області о 4 годині ранку. Всього зафіксовано 12 прильотів.
А внаслідок останнього обстрілу Харкова поранено 8 людей.