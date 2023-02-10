Внаслідок обстрілу Харкова поранено 8 людей

Попередньо, ворог випустив по Харківщині ракети типу С-300 з території Бєлгородської області рф

Внаслідок останнього удару окупантів по критичній інфраструктурі, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі, поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Згодом очільник Харківської ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 10 лютого ворог вперше атакував критичну інфраструктуру Харкова та області о 4 годині ранку. Всього зафіксовано 12 прильотів. Попередньо, ворог випустив по Харківщині ракети типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Нині застосовуються аварійні та стабілізаційні відключення світла. Близько 150 тисяч абонентів у Харкові залишаються без електроенергії. Тривають роботи з відновлення електроживлення.

Також ми писали про те, що голова Харківської ОВА прокоментував інформацію про можливий наступ росії на Харків.