В Харьковской области в течение дня не будут курсировать 14 пригородных поездов

Также будет ограничено движение по нескольким станциям Харьковщины

В связи с производственной необходимостью 10 февраля изменено движение некоторых пригородных поездов регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает спикер "ЮЖД" Ирина Гаманенко.

Как изменилось движение поездов

10 февраля не будут курсировать пригородные поезда:

№ 6222/6221 Мерчик–Харьков–Левада–Люботин

№ 6330 Огульцы–Люботин

№ 6319 Харьков-Пассажирский–Мерчик

№ 6322 Мерчик–Люботин

№ 6324, 6912 Люботин–Харьков-Пассажирский

№6656/6655 Красноград–Лозовая–Красноград

№6691/6690 Харьков-Пассажирский–Красноград–Харьков-Пассажирский

№ 6522 Лихачево–Харьков-Пассажирский

№6853/6856 Харьков-Пассажирский–Лозовая–Харьков-Пассажирский.

Также "Южная железная дорога" вынуждена ограничить движение пригородного поезда № 6685 Харьков-Пассажирский–Красноград по станции Кварцевой. Пассажиры могут пересесть на станции Кварцевый на пригородный поезд № 6687 сообщением Харьков-Пассажирский–Красноград. Также ограничено движение пригородных поездов № 6513 Харьков-Пассажирский – Гавриловка по станции Лозовая и № 6511 Харьков-Пассажирский–Лихачево по станции Бирки (по ст. Бирки предусмотрена посадка на поезд № 6513 сообщением Харьков-Пассажирский–Лозовая).

Напомним, 10 февраля враг впервые атаковал критическую инфраструктуру Харькова и области в 4 часа утра. Всего зафиксировано 12 "прилетов".

А в результате последнего обстрела Харькова ранены восемь человек.