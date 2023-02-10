В Харьковской области в течение дня не будут курсировать 14 пригородных поездов
В связи с производственной необходимостью 10 февраля изменено движение некоторых пригородных поездов регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця".
Об этом сообщает спикер "ЮЖД" Ирина Гаманенко.
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Как изменилось движение поездов
10 февраля не будут курсировать пригородные поезда:
- № 6222/6221 Мерчик–Харьков–Левада–Люботин
- № 6330 Огульцы–Люботин
- № 6319 Харьков-Пассажирский–Мерчик
- № 6322 Мерчик–Люботин
- № 6324, 6912 Люботин–Харьков-Пассажирский
- №6656/6655 Красноград–Лозовая–Красноград
- №6691/6690 Харьков-Пассажирский–Красноград–Харьков-Пассажирский
- № 6522 Лихачево–Харьков-Пассажирский
- №6853/6856 Харьков-Пассажирский–Лозовая–Харьков-Пассажирский.
Также "Южная железная дорога" вынуждена ограничить движение пригородного поезда № 6685 Харьков-Пассажирский–Красноград по станции Кварцевой. Пассажиры могут пересесть на станции Кварцевый на пригородный поезд № 6687 сообщением Харьков-Пассажирский–Красноград. Также ограничено движение пригородных поездов № 6513 Харьков-Пассажирский – Гавриловка по станции Лозовая и № 6511 Харьков-Пассажирский–Лихачево по станции Бирки (по ст. Бирки предусмотрена посадка на поезд № 6513 сообщением Харьков-Пассажирский–Лозовая).
Напомним, 10 февраля враг впервые атаковал критическую инфраструктуру Харькова и области в 4 часа утра. Всего зафиксировано 12 "прилетов".
А в результате последнего обстрела Харькова ранены восемь человек.