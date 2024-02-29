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На Харківщині проведуть примусову евакуацію у 18 селах, — ОВА

29 лютого 2024 21:17
оновлено: 21:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині проведуть примусову евакуацію у 18 селах, — ОВА
Евакуація людей. Ілюстративне фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області проведуть примусову евакуацію родин з дітьми у чотирьох громадах. Причиною цьому є щоденна загроза обстрілів цивільних з боку РФ.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram у четвер, 29 лютого.

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"Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад", — сказав Синєгубов.

Він розповів, що зараз там проживають родини зі 161 дитиною, які щоденно ризикують життями.

Росіяни для обстрілів громад використовують увесь арсенал: артилерію, БПЛА, міномети та авіацію.

Загадом у 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини — там хочуть запровадити обов'язкову евакуацію. 

"Ми допомагаємо евакуюватися. Залучені майже 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру", — зауважив голова ОВА.

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Скриншот допису Синєгубова

Раніше Синєгубов заявив, що росіяни збільшили кількість обстрілів Куп'янського району на Харківщині. 

Також ми писали, що на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення волонтери вивезли 5 тис. маломобільних людей

евакуація
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
війна в Україні

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