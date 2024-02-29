На Харківщині проведуть примусову евакуацію у 18 селах, — ОВА
У Харківській області проведуть примусову евакуацію родин з дітьми у чотирьох громадах. Причиною цьому є щоденна загроза обстрілів цивільних з боку РФ.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram у четвер, 29 лютого.
Примусова евакуація на Харківщині
"Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад", — сказав Синєгубов.
Він розповів, що зараз там проживають родини зі 161 дитиною, які щоденно ризикують життями.
Росіяни для обстрілів громад використовують увесь арсенал: артилерію, БПЛА, міномети та авіацію.
Загадом у 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини — там хочуть запровадити обов'язкову евакуацію.
"Ми допомагаємо евакуюватися. Залучені майже 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру", — зауважив голова ОВА.
Раніше Синєгубов заявив, що росіяни збільшили кількість обстрілів Куп'янського району на Харківщині.
Також ми писали, що на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення волонтери вивезли 5 тис. маломобільних людей.
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