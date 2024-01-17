На Харківщині, у Куп'янському районі, оголосили обов’язкову евакуацію

Евакуація людей. Ілюстративне фото: REUTERS

На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За даними Синєгубова, у Кіндрашівській та Курилівській громадах почала діяти обов'язкова евакуація людей, що проживають в цьому районі. Керівництво Харківщини повідомило, що, можливо, будуть застосовані заходи для примусової евакуації дітей.

"Закликаємо жителів не ігнорувати небезпеку і виїжджати з територій, які обстрілює ворог: не виключаємо евакуацію у примусовий спосіб дітей — до більш безпечних населених пунктів області", — вказав Синєгубов.

Як зазначає голова Харківської ОДА, всі люди, що евакуюються, будуть відправлені до тимчасового житла. Їм забезпечать юридичний супровід та гуманітарну допомогу від міжнародних організацій.

Усі жителі регіону, які хочуть виїхати до більш безпечних місць, можуть цілодобово звертатися за номером 0-800-33-92-91.

Нагадаємо, наразі у Кіндрашівській та Курилівській громадах перебуває 3043 особи, серед яких майже три сотні дітей.

Додамо, 17 січня у Куп'янську рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку. Прибувши на місце події, два оперативні підрозділи виявили, що в одній із кімнат загорілися домашні речі.