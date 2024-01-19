Волонтери розповіли, скільки маломобільних людей вдалося евакуювати з небезпечних зон

Галина Харламова. Фото: скриншот з відео

На Харківщині від початку повномасштабного вторгнення волонтери організовували евакуацію маломобільних людей. Так, загалом вдалося вивезти 5 тисяч таких осіб, з яких 2 тисячі — з обмеженими можливостями.

Про це Новини.LIVE розповіла голова громадської організації "Центр надання гуманітарної допомоги" Галина Харламова.

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За словами Галини Харламової, на Харківщині евакуацією маломобільних людей займаються волонтери. ДСНС, Департамент цивільного захисту, держава — лише координують.

"Загалом понад 5 тисяч людей вивезли, близько 2 тисяч із них — це люди з обмеженими фізичними можливостями", — розповіла Галина.

Жінка додала, що були й випадки, коли волонтери віддавали своє життя під час евакуації.

"Наші хлопці поїхали забирати бабусю, там лунали вибухи, і коли вже їхали назад, остання евакуаційна машина потрапила під обстріл, на жаль, хлопці загинули", — додала Галина Харламова.

Нагадаємо, днями на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.

Як відомо, в цих громадах перебуває 3043 особи, серед яких майже три сотні дітей.