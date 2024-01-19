Волонтери розповіли, скільки маломобільних людей вдалося евакуювати з небезпечних зон
На Харківщині від початку повномасштабного вторгнення волонтери організовували евакуацію маломобільних людей. Так, загалом вдалося вивезти 5 тисяч таких осіб, з яких 2 тисячі — з обмеженими можливостями.
Про це Новини.LIVE розповіла голова громадської організації "Центр надання гуманітарної допомоги" Галина Харламова.
Евакуація маломобільних людей на Харківщині
За словами Галини Харламової, на Харківщині евакуацією маломобільних людей займаються волонтери. ДСНС, Департамент цивільного захисту, держава — лише координують.
"Загалом понад 5 тисяч людей вивезли, близько 2 тисяч із них — це люди з обмеженими фізичними можливостями", — розповіла Галина.
Жінка додала, що були й випадки, коли волонтери віддавали своє життя під час евакуації.
"Наші хлопці поїхали забирати бабусю, там лунали вибухи, і коли вже їхали назад, остання евакуаційна машина потрапила під обстріл, на жаль, хлопці загинули", — додала Галина Харламова.
Нагадаємо, днями на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.
Як відомо, в цих громадах перебуває 3043 особи, серед яких майже три сотні дітей.
Читайте Новини.LIVE!