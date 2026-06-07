На Харківщині РФ атакувала поліцейських під час знешкодження вибухівки

Наслідки удару РФ по поліцейських на Харківщині. Фото: Нацполіція

На Харківщині російський безпілотник вдарив по правоохоронцях під час роботи з знешкодження вибухонебезпечного предмета. Внаслідок атаки загинув вибухотехнік поліції, ще є постраждалі. Правоохоронці розслідують інцидент як воєнний злочин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Поліцію Харківської області.

Росіяни атакували поліцейських на Харківщині

Сьогодні, 7 червня, поблизу села Чистоводівка Ізюмського району на Харківщині російські війська завдали удару по поліцейських.

Правоохоронці прибули на виклик щодо виявленого нерозірваного безпілотника невстановленого типу та проводили роботи з його знешкодження.

У момент роботи вибухотехніків російський БпЛА влучив у службовий автомобіль поліцейських. Від отриманих поранень на місці загинув працівник вибухотехнічної служби поліції, ще троє співробітників та одна цивільна особа дістали поранення.

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Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють слідчі та профільні служби, які документують наслідки атаки.

Скриншот повідомлення Харківської області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська почали атакувати дронами транспортне сполучення між Харковом і Сумами. Під ударами опинилася логістика в прикордонних районах, зокрема в районі Богодухова Харківської області. У РФ, за даними українських експертів, цілеспрямовано намагаються впливати на рух між двома обласними центрами.

Новини.LIVE також писали, що російські війська протягом 6–7 червня атакували Харків та 17 населених пунктів області КАБами й дронами. Внаслідок обстрілів у Дергачівській громаді загинув 51-річний чоловік. Ще п’ятеро людей отримали поранення в різних районах Харківщини.