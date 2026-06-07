На Харківщині РФ атакувала поліцейських під час знешкодження вибухівки
На Харківщині російський безпілотник вдарив по правоохоронцях під час роботи з знешкодження вибухонебезпечного предмета. Внаслідок атаки загинув вибухотехнік поліції, ще є постраждалі. Правоохоронці розслідують інцидент як воєнний злочин.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Поліцію Харківської області.
Росіяни атакували поліцейських на Харківщині
Сьогодні, 7 червня, поблизу села Чистоводівка Ізюмського району на Харківщині російські війська завдали удару по поліцейських.
Правоохоронці прибули на виклик щодо виявленого нерозірваного безпілотника невстановленого типу та проводили роботи з його знешкодження.
У момент роботи вибухотехніків російський БпЛА влучив у службовий автомобіль поліцейських. Від отриманих поранень на місці загинув працівник вибухотехнічної служби поліції, ще троє співробітників та одна цивільна особа дістали поранення.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють слідчі та профільні служби, які документують наслідки атаки.
Новини.LIVE інформували, що російські війська почали атакувати дронами транспортне сполучення між Харковом і Сумами. Під ударами опинилася логістика в прикордонних районах, зокрема в районі Богодухова Харківської області. У РФ, за даними українських експертів, цілеспрямовано намагаються впливати на рух між двома обласними центрами.
Новини.LIVE також писали, що російські війська протягом 6–7 червня атакували Харків та 17 населених пунктів області КАБами й дронами. Внаслідок обстрілів у Дергачівській громаді загинув 51-річний чоловік. Ще п’ятеро людей отримали поранення в різних районах Харківщини.