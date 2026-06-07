На Харьковщине РФ атаковала полицейских во время обезвреживания взрывчатки

Последствия удара РФ по полицейским на Харьковщине. Фото: Нацполиция

На Харьковщине российский беспилотник ударил по правоохранителям во время работы по обезвреживанию взрывоопасного предмета. В результате атаки погиб взрывотехник полиции, еще есть пострадавшие. Правоохранители расследуют инцидент как военное преступление.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Полиции Харьковской области.

Россияне атаковали полицейских на Харьковщине

Сегодня, 7 июня, вблизи села Чистоводовка Изюмского района Харьковской области российские войска нанесли удар по полицейским.

Правоохранители прибыли на вызов относительно обнаруженного неразорванного беспилотника неустановленного типа и проводили работы по его обезвреживанию.

В момент работы взрывотехников российский БпЛА попал в служебный автомобиль полицейских. От полученных ранений на месте погиб работник взрывотехнической службы полиции, еще трое сотрудников и одно гражданское лицо получили ранения.

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Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают следователи и профильные службы, которые документируют последствия атаки.

Скриншот сообщения Харьковской области/Facebook

Новини.LIVE информировали, что российские войска начали атаковать дронами транспортное сообщение между Харьковом и Сумами. Под ударами оказалась логистика в приграничных районах, в частности в районе Богодухова Харьковской области. В РФ, по данным украинских экспертов, целенаправленно пытаются влиять на движение между двумя областными центрами.

Новини.LIVE также писали, что российские войска в течение 6-7 июня атаковали Харьков и 17 населенных пунктов области КАБами и дронами. В результате обстрелов в Дергачевской громаде погиб 51-летний мужчина. Еще пять человек получили ранения в разных районах Харьковщины.