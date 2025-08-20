Обстрел Харьковщины 20 августа - погибли два человека

На Харьковщине РФ ударила по авто, где ехали пенсионеры — фото
Российские войска утром 20 августа ударили беспилотниками по Харьковской области. Один из дронов попал в гражданское авто, в котором находились пенсионеры.
О последствиях атаки сообщили в Харьковской областной прокуратуре в среду, 20 августа.
Обстрел Харьковщины 20 августа
По данным следствия, сегодня около 8:30, недалеко от села Петровка Золочевской громады Богодуховского района российский ударный FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.
В результате атаки погибли 70-летний водитель и 71-летняя пассажирка. Машина полностью повреждена.
Кроме того, ориентировочно в 10:20 российские войска обстреляли частный сектор в селе Прудянка Харьковского района.
В результате обстрела возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках. На месте работают подразделения ГСЧС. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Харькове были завершены аварийно-спасательные работы после российской атаки 18 августа. Погибло семь человек, среди которых двое детей.
А также в ночь на 20 августа силы ПВО уничтожили над Украиной 63 цели.
Читайте Новини.LIVE!