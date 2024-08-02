Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині родина зрадників допомагала Росії зірвати постачання для ЗСУ — яке покарання arrow

На Харківщині родина зрадників допомагала Росії зірвати постачання для ЗСУ — яке покарання

2 серпня 2024 14:34
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Харківщині родина зрадників допомагала Росії зірвати постачання для ЗСУ
Затриманий в суді. Фото: Харківська обласна прокуратура
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

На Харківщині судитимуть родину зрадників, які допомагали окупантам зірвати постачання української техніки та зброї на передову. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у п’ятницю, 2 серпня.

Читайте також:

Деталі справи

За даними прокуратури, зловмисниками є брат і сестра, які проживають у селищі Донець Ізюмського району та працюють на місцевому комунальному підприємстві. У серпні 2023 року через Telegram з ними зв'язався представник Росії та поставив завдання — збирати та передавати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури залізничної галузі на території Ізюмського та Чугуївського районів.

Жінка погодилася на "пропозицію" та підбила на це й свого брата. Отримані відомості вони передавали російському куратору у вигляді фотографій та позначок геолокацій на Google-мапах. Зрадники фотографували всі деталі, які необхідні ворогу.

Завдяки цій інформації РФ планувала провести диверсії на залізничних лініях під час руху вантажних ешелонів ЗСУ, щоб зірвати постачання української зброї та боєприпасів. Також на вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року зловмисники навіть уклали "договір" про співпрацю з ГРУ.

колаборанти
Затримані колаборанти. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі підозрюваних затримали. Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі. Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка та 44-річної жінки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, на Харківщині викрили ще одну "спеціалістку" окупаційного пенсійного фонду. Під час окупації міста Куп’янськ жінка добровільно погодилася обійняти цю посаду та співпрацювати з ворогом. 

Нещодавно в Україні викрили групу осіб, які готували підпали в країнах ЄС на замовлення Росії. Поліція одночасно провела близько 40 обшуків за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

Також ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

російські війська Харківська область окупанти Колаборант окупація війна в Україні зрада Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:04 Привіт до дня ПДВ — українські морпіхи розгромили під Вовчанськом уссурійський десант

15:00 Штурм ворожих позицій на Харківщині — як якісне екіпірування врятувало життя бійця

14:57 Великий обмін ув'язнених між Росією та Заходом — у Reuters дізналися деталі договору

14:52 У Росії заблокують Google, YouTube і мобільні операційні системи

14:49 Стало відомо, скільки держав підтримують мирний план щодо України від Китаю та Бразилії

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

14:41 Магучіх розповіла про труднощі, з якими зіткнулася на Олімпіаді у Парижі

14:34 На Харківщині родина зрадників допомагала Росії зірвати постачання для ЗСУ — яке покарання

14:33 В Одесі знову дуже гучно — у місті лунають вибухи

14:26 У прокуратурі показали страшні наслідки російської атаки в Харківській області

14:26 Пожежі у окупованому Севастополі —  що пошкоджено

15:04 Привіт до дня ПДВ — українські морпіхи розгромили під Вовчанськом уссурійський десант

15:00 Штурм ворожих позицій на Харківщині — як якісне екіпірування врятувало життя бійця

14:57 Великий обмін ув'язнених між Росією та Заходом — у Reuters дізналися деталі договору

14:52 У Росії заблокують Google, YouTube і мобільні операційні системи

14:49 Стало відомо, скільки держав підтримують мирний план щодо України від Китаю та Бразилії

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

14:41 Магучіх розповіла про труднощі, з якими зіткнулася на Олімпіаді у Парижі

14:34 На Харківщині родина зрадників допомагала Росії зірвати постачання для ЗСУ — яке покарання

14:33 В Одесі знову дуже гучно — у місті лунають вибухи

14:26 У прокуратурі показали страшні наслідки російської атаки в Харківській області

14:26 Пожежі у окупованому Севастополі —  що пошкоджено

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі