На Харківщині родина зрадників допомагала Росії зірвати постачання для ЗСУ

Затриманий в суді. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть родину зрадників, які допомагали окупантам зірвати постачання української техніки та зброї на передову. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у п’ятницю, 2 серпня.

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Деталі справи

За даними прокуратури, зловмисниками є брат і сестра, які проживають у селищі Донець Ізюмського району та працюють на місцевому комунальному підприємстві. У серпні 2023 року через Telegram з ними зв'язався представник Росії та поставив завдання — збирати та передавати інформацію про об'єкти критичної інфраструктури залізничної галузі на території Ізюмського та Чугуївського районів.

Жінка погодилася на "пропозицію" та підбила на це й свого брата. Отримані відомості вони передавали російському куратору у вигляді фотографій та позначок геолокацій на Google-мапах. Зрадники фотографували всі деталі, які необхідні ворогу.

Завдяки цій інформації РФ планувала провести диверсії на залізничних лініях під час руху вантажних ешелонів ЗСУ, щоб зірвати постачання української зброї та боєприпасів. Також на вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року зловмисники навіть уклали "договір" про співпрацю з ГРУ.

Затримані колаборанти. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі підозрюваних затримали. Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі. Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка та 44-річної жінки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, на Харківщині викрили ще одну "спеціалістку" окупаційного пенсійного фонду. Під час окупації міста Куп’янськ жінка добровільно погодилася обійняти цю посаду та співпрацювати з ворогом.

Нещодавно в Україні викрили групу осіб, які готували підпали в країнах ЄС на замовлення Росії. Поліція одночасно провела близько 40 обшуків за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

Також ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.