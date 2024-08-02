В Харьковской области семья предателей помогала России сорвать поставки для ВСУ — какое наказание
В Харьковской области будут судить семью предателей, которые помогали оккупантам сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую. Им грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 2 августа.
Детали дела
По данным прокуратуры, злоумышленниками являются брат и сестра, проживающие в поселке Донец Изюмского района и работающие на местном коммунальном предприятии. В августе 2023 года через Telegram с ними связался представитель России и поставил задачу собирать и передавать информацию об объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на территории Изюмского и Чугуевского районов.
Женщина согласилась на предложение и подбила на это и своего брата. Полученные сведения они передавали российскому куратору в виде фотографий и меток геолокаций на Google-картах. Предатели фотографировали все детали, необходимые врагу.
Благодаря этой информации РФ планировала провести диверсии на железнодорожных линиях при движении грузовых эшелонов ВСУ, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов. Также по требованию российского куратора в конце декабря 2023 года злоумышленники даже заключили "договор" о сотрудничестве с ГРУ.
Подозреваемых задержали. Предателям грозит пожизненное лишение свободы. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего мужчины и 44-летней женщины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц.
Напомним, в Харьковской области разоблачили еще одну "специалистку" оккупационного пенсионного фонда. Во время оккупации города Купянск женщина добровольно согласилась занять этот пост и сотрудничать с врагом.
Недавно в Украине разоблачили группу лиц, которые готовили поджоги в странах ЕС по заказу России. Полиция одновременно провела около 40 обысков по месту фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.
Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторку ФСБ, которая способствовала враждебным артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
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