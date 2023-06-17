На Харківщині росіяни розстріляли цивільний автомобіль: є загиблі

Розстріляне авто. Фото: Олег Синєгубов

На Харківщині окупанти обстріляли село Гур'їв Козачок, яке знаходиться у Богодухівському районі. Російська ракета влучила у цивільний автомобіль.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту", — зазначив він.

Розстріляний автомобіль. Фото: Олег Синєгубов

За його словами, в автівці перебувало чотири людини, всі вони загинули.

"Це черговий терор росіян проти мирного населення!", — наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли населені пункти Харківської області, а вночі завдали дронового удару по самому Харкову. У Куп’янському районі постраждали дві людини.