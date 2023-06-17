На Харківщині росіяни розстріляли цивільний автомобіль: є загиблі
На Харківщині окупанти обстріляли село Гур'їв Козачок, яке знаходиться у Богодухівському районі. Російська ракета влучила у цивільний автомобіль.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту", — зазначив він.
За його словами, в автівці перебувало чотири людини, всі вони загинули.
"Це черговий терор росіян проти мирного населення!", — наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли населені пункти Харківської області, а вночі завдали дронового удару по самому Харкову. У Куп’янському районі постраждали дві людини.