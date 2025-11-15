Відео
Головна Харків На Харківщині росіяни вбили поліцейського — деталі

На Харківщині росіяни вбили поліцейського — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:20
Загинув поліцейський у Харківській області — що відомо
Знищене Росією авто. Фото: Нацполіція України

Російські загарбники атакували Харківську область, внаслідок чого загинув поліцейський. Ворог поцілив дроном по службовому автомобілю.

Про це повідомляє поліція Харківської області в суботу, 15 листопада.

Читайте також:

Загинув поліцейський на Харківщині

"У Харківському районі військові Росії завдали удар FPV-дроном по службовому автомобілю. Загинув працівник поліції", — зазначили правоохоронці.

Фото наслідків російського обстрілу Харкова
Зруйнована будівля внаслідок удару Росії. Фото: Нацполіція України

За добу 14-15 листопада росіяни обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського та Лозівського районів, використовуючи різні види озброєння, зокрема КАБи та безпілотники.

Яеі наслідки ударів Росії по Харківській області 15 листопада
Пошкоджена вантажівка. Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по службовій автівці газової служби в Харківській області в п'ятницю, 14 листопада.

Також днем раніше, 13 листопада, на Харківщині Росія вбила людей, які їхали по пенсію та продукти. Загарбники атакували їх дроном.

поліція Харківська область обстріли війна в Україні атака
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
