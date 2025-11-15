Погиб полицейский в Харьковской области — что известно

Уничтоженное Россией авто. Фото: Нацполицыя Украины

Российские захватчики атаковали Харьковскую область, в результате чего погиб полицейский. Враг попал дроном по служебному автомобилю.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в субботу, 15 ноября.

Погиб полицейский на Харьковщине

"В Харьковском районе военные России нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю. Погиб работник полиции", — отметили правоохранители.

Разрушенное здание в результате удара России. фото: Нацполицыя Украины

За сутки 14-15 ноября россияне обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов, используя различные виды вооружения, в частности КАБы и беспилотники.

Поврежденный грузовик. Фото: Нацполицыя Украины

Напомним, что россияне нанесли удар по служебной машине газовой службы в Харьковской области в пятницу, 14 ноября.

Также днем ранее, 13 ноября, на Харьковщине Россия убила людей, которые ехали за пенсией и продуктами. Захватчики атаковали их дроном.