Главная Харьков На Харьковщине россияне убили полицейского — детали

На Харьковщине россияне убили полицейского — детали

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 13:00
обновлено: 13:20
Погиб полицейский в Харьковской области — что известно
Уничтоженное Россией авто. Фото: Нацполицыя Украины

Российские захватчики атаковали Харьковскую область, в результате чего погиб полицейский. Враг попал дроном по служебному автомобилю.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в субботу, 15 ноября.

Читайте также:

Погиб полицейский на Харьковщине

"В Харьковском районе военные России нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю. Погиб работник полиции", — отметили правоохранители.

Фото наслідків російського обстрілу Харкова
Разрушенное здание в результате удара России. фото: Нацполицыя Украины

За сутки 14-15 ноября россияне обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов, используя различные виды вооружения, в частности КАБы и беспилотники.

Яеі наслідки ударів Росії по Харківській області 15 листопада
Поврежденный грузовик. Фото: Нацполицыя Украины

Напомним, что россияне нанесли удар по служебной машине газовой службы в Харьковской области в пятницу, 14 ноября.

Также днем ранее, 13 ноября, на Харьковщине Россия убила людей, которые ехали за пенсией и продуктами. Захватчики атаковали их дроном.

полиция Харьковская область обстрелы война в Украине атака
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
