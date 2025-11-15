Погиб полицейский в Харьковской области — что известно

На Харьковщине россияне убили полицейского — детали
Российские захватчики атаковали Харьковскую область, в результате чего погиб полицейский. Враг попал дроном по служебному автомобилю.
Об этом сообщает полиция Харьковской области в субботу, 15 ноября.
Погиб полицейский на Харьковщине
"В Харьковском районе военные России нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю. Погиб работник полиции", — отметили правоохранители.
За сутки 14-15 ноября россияне обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов, используя различные виды вооружения, в частности КАБы и беспилотники.
Напомним, что россияне нанесли удар по служебной машине газовой службы в Харьковской области в пятницу, 14 ноября.
Также днем ранее, 13 ноября, на Харьковщине Россия убила людей, которые ехали за пенсией и продуктами. Захватчики атаковали их дроном.
