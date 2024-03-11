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На Харківщині затримали коригувальницю ракетних ударів по Ізюму

11 березня 2024 15:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині затримали коригувальницю ракетних ударів по Ізюму
Коригувальниця ударів РФ. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України затримала російську інформаторку в Харківській області. Жінка коригувала ракетні удари по місту Ізюм.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram в понеділок, 11 березня.

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Відомо, що з березня 2022 року зловмисниця співпрацювала з воєнною розвідкою Росії та збирала розвіддані про Сили оборони та коригувала ракетні удари по регіону.

"Серед основних її завдань було відстежування маршрутів руху військових колон ЗСУ у напрямку передової", — йдеться у повідомленні.

Також поплічниця ворога намагалась встановити місця найбільшого зосередження українських захисників з важким озброєнням та "звітувала" окупантам про наслідки повітряних атак по території області.

Для збору даних ворожа інформаторка обходила місцевість, а також "втемну" розпитувала про "останні новини" у знайомих.

"Отримані відомості загарбники використовували для підготовки нових та коригування повторних обстрілів східного регіону, зокрема міста Ізюм", — уточнили в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами злочинних дій. Жінці повідомили про підозру в поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років ув'язнення.

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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура оголосила про підозру 32-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також ми писали, що у Слов'янську Донецької області СБУ затримала агентів РФ, які шукали розташування HIMARS.

Харківська область
обстріли
окупанти
Колаборант
війна в Україні

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