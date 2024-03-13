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СБУ затримала жінку, яка "зливала" позиції ЗСУ напередодні звільнення Харківської області

13 березня 2024 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ затримала жінку, яка "зливала" позиції ЗСУ напередодні звільнення Харківської області
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала російську інформаторку, яка намагалась зірвати контрнаступ бійців ЗСУ в Харківській області. Фігурантка "зливала" бойові позиції військових напередодні деокупації.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 13 березня

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Спроби зірвати контрнаступ ЗСУ в Харківській області

З червня до вересня 2023 жінка передавала російським окупанта геолокації підрозділів ЗСУ, які перебували на Куп'янському напрямку.

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Співробітник СБУ з ноутбуком фігурантки. Фото: СБУ

Вона "звітувала" про наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ.

Для збору інформації зрадниця обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони. Після цього координати з текстовим описом відправляла "зв’язковому" російської розвідки.

У СБУ розповіли, що ним виявився її знайомий колаборант, який на той час перебував у складі окупаційного "МВС РФ" у Балаклії. Отримані дані фігурант передавав кадровим співробітникам спецслужби Росії.

"У подальшому отримані відомості загарбники планували використати для стримування контрнаступальних дій підрозділів ЗСУ. Але ворогу це не вдалося. Після звільнення Харківщини фігурантка "залягла на дно" у деокупованій Балаклії, де намагалась знищити докази своєї співпраці з агресором", — йдеться у повідомленні.

Однак співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисниці, а потім встановили її місцеперебування і затримали.

Розслідування встановило, що ворожою поплічницею виявилась місцева жителька. Після захоплення частини Харківської області вона виїхала на підконтрольну Україні територію області.

Під час обшуку за місцем затримання жінки вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. 

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Листування жінки з окупантами. Фото: СБУ
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Листування жінки з окупантами. Фото: СБУ

Слідчі СБУ оголосили їй підозру у несанкціонованому поширенню інформації про розміщення ЗСУ з метою надання її незаконним збройним формуванням.

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув'язнення.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрили колишнього гауляйтера Балаклії Харківської області. Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років за ґратами.

Також Служба безпеки України затримала російську інформаторку в Харківській області. Жінка коригувала ракетні удари по місту Ізюм.

СБУ
війна
ЗСУ
росіяни
окупанти
деокупація України

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