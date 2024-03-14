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В Харьковской области СБУ задержала диверсанта, который планировал взорвать железную дорогу

14 марта 2024 12:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области СБУ задержала диверсанта, который планировал взорвать железную дорогу
Задержан диверсант. Фото: СБУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Контрразведка СБУ предотвратила проведение российской диверсии на объектах Укрзализныци на территории Харьковской области. В результате спецоперации был задержан диверсант, пытавшийся взорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижной состав вблизи узловой станции.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

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Злоумышленником оказался местный житель, работавший на главное управление Генштаба ВС России. По полученным данным, для совершения серии взрывов он планировал использовать самодельное взрывное устройство, инструкцию по его изготовлению получив от военной разведки РФ.

Оккупанты пытались нарушить логистику поставок горючего и боеприпасов для Вооруженных Сил Украины на Лиманском направлении, но опротивиться им удалось благодаря своевременной реакции СБУ.

В ходе расследования было установлено, что диверсант собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ в Харькове и Павлограде на Днепропетровщине.

"Для этого злоумышленник объезжал местность обоих регионов в темное время суток и скрыто фиксировал локации украинских войск", — рассказывают правоохранители.

По данным следствия, фигурант дистанционно координировал свои действия со знакомым – представителем агентурного аппарата российского игры, который находится в России. Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджерах. При обыске в помещении задержанного обнаружен мобильный телефон и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему оглашено подозрение.

Напомним, что СБУ задержала женщину, которая "сливала" позиции ВСУ накануне увольнения Харьковской области.

Также мы писали о том, что Служба безопасности Украины задержала российскую осведомительницу в Харьковской области. Женщина корректировала ракетные удары по городу Изюм.

СБУ
российские войска
Харьковская область
диверсия
Коллаборант

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