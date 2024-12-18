Солдат не підкорився команді на відрядження і суд виніс рішення по цій справі

Військовий ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Волинський міський суд ухвалив рішення щодо військовослужбовця Збройних Сил України, який не підкорився наказу командира. Він наказав направитись у відрядження до Харківської області.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, командир військової частини видав наказ про відправку особового складу в Харківську область. Однак військовослужбовець відмовився виконати наказ та виїхати на місце призначення.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, висловив каяття, але не пояснив причин своєї поведінки. Він просив суддя не призначати йому суворе покарання.

Що вирішив суд

Суддя визнав винним бійця у непокорі, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 402 КК України), але звільнив його від основного покарання та призначив рік іспитового терміну. Рішення суду підлягає апеляції.

Нагадаємо, на Харківщині судили чоловіка, який відмовився від трьох повісток.

А у Харкові обирали покарання для чоловіка, який покусав поліцейського.