Солдат не подчинился командировочной команде и суд вынес решение по этому делу

Военный ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Харьковский городской суд принял решение о военнослужащем Вооруженных Сил Украины, который не подчинился приказу командира.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, командир воинской части издал приказ об отправке личного состава в Харьковскую область. Однако военнослужащий отказался выполнить приказ и выехать на место назначения.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, выразил раскаяние, но не объяснил причин своего поведения. Он просил судья не назначать ему суровое наказание.

Что решил суд

Судья признал виновным бойца в неповиновении, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 402 УК Украины), но освободил его от основного наказания и назначил год испытательного срока Решение суда подлежит апелляции.

Напомним, в Харьковской области судили мужчину, который отказался от трех повесток.

А в Харькове выбирали наказание для покусавшего полицейского мужчину.