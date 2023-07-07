На Харківщині суд звільнив педофіла від покарання

Людина стоїть у наручниках. Фото: klipartz.com

Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав чоловіка винним у злочині,\ у справі про сексуальний злочин стосовно двох неповнолітніх дівчаток, проте звільнив від відбування покарання. Прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

30 червня поточного року вищезазначений суд ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо 29-річного чоловіка за фактом вчинення дій сексуального характеру (ч. 1 ст. 155 КК України) стосовно двох неповнолітніх дівчат віком 15 та 14 років. Зловмисник під час зустрічі з потерпілими перебував у стані алкогольного сп‘яніння.

"Чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення. Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання на 3 роки (ст. 75 КК України)", — розповідають правоохоронці.

Про те, що дівчата є неповнолітніми, чоловік знав, свою вину визнав та розкаявся.

Прокурор вважає вирок суду незаконним через невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Нагадаємо. що у Харкові судитимуть батька неповнолітнього, який влаштував смертельну ДТП. Йдеться про резонансу аварію за участі Миколи Харківського, яка сталася 26 жовтня 2021 року.

Також ми писали про те, що Київський районний суд міста Харкова визнав винним чоловіка за мородерство у школі, яку пошкодили окупанти. Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.