В Харьковской области суд освободил педофила от наказания

Человек стоит в наручниках. Фото: klipartz.com

Лозовский горрайонный суд Харьковской области признал мужчину виновным в преступлении, по делу о сексуальном преступлении в отношении двух несовершеннолетних девочек, однако освободил от отбывания наказания. Прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

30 июня текущего года вышеупомянутый суд вынес приговор в уголовном производстве в отношении 29-летнего мужчины по факту совершения действий сексуального характера (ч. 1 ст. 155 УК Украины) в отношении двух несовершеннолетних девушек в возрасте 15 и 14 лет. Злоумышленник во время встречи с потерпевшими находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на 3 года (ст. 75 УК Украины)", — рассказывают правоохранители.

О том, что девушки несовершеннолетние, мужчина знал, свою вину признал и раскаялся.

Прокурор считает приговор суда незаконным из-за несоответствия назначенного судом наказания по степени тяжести уголовного правонарушения и лицу обвиняемого.

Напомним. что в Харькове будут судить отца несовершеннолетнего, устроившего смертельное ДТП. Речь идет о резонансе аварии с участием Николая Харьковского, которая произошла 26 октября 2021 года.

Также мы писали о том, что Киевский районный суд Харькова признал виновным мужчину за мородерство в школе, которую повредили кафиры . Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.