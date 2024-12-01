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На Харьковщине судили отца, который пять лет не платил алименты

1 декабря 2024 22:53
Виктория Козырь - редактор
Отец с Харьковщины почти пять лет не платил алименты — как его наказал суд
Судья. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Харьковской области отец двоих детей четыре года 11 месяцев не платил алименты. Он задолжал 250 тысяч гривен. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В августе 2019 года суд обязал мужчину платить алименты на двоих детей. Речь идет о трети дохода, но не менее половины прожиточного минимума на одного ребенка, и десять минимумов — на второго. В конце месяца его обвинили в уклонении от уплаты.

"Обвиняемый, не имея намерения работать для заработка средств на содержание своих несовершеннолетних детей, в период с июля 2019 года по август 2020 года, с октября 2020 года по сентябрь 2021 года, с января 2022 года по ноябрь 2023 года и с января 2024 года по октябрь 2024 года не осуществлял выплату ежемесячных алиментных платежей", — говорится в приговоре.

В течение всего периода он задолжал 250 076 грн.

Как его наказал суд

Из-за раскаяния и согласия потерпевшей дело рассмотрели в упрощенном порядке без заседания. В приговоре не указано об обязательстве отца возместить задолженность по алиментам.

Напомним, в Балаклее на Харьковщине мужчина до смерти избил сожительницу во время ссоры из-за документов. Дело рассмотрел суд.

Также в Харькове суд вынес приговор женщине из Изюма, которая сотрудничала с оккупантами. Она передавала россиянам данные о местах расположения ВСУ.

суд дети правосудие Харьковская область алименты судебные решения

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