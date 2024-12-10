Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині судили інженерку за пособництво російським АЕС arrow

На Харківщині судили інженерку за пособництво російським АЕС

10 грудня 2024 10:31
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Харківщині засудили жінку за допомогу у модернізації російських АЕС
Креслення інженерних конструкцій. Фото ілюстративне: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Люботині Харківської області суд ухвалив вирок у справі інженерки, яка допомагала російській атомній енергетиці під час війни. Вона розробляла проєкти для модернізації російських АЕС за що отримувала кошти.

Про це йдеться у судовому вироку, який оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Жінка пішла на співпрацю з Росією

За матеріалами кримінального провадження, обвинувачена є уродженккою Полтавської області. Вона діяла у складі організованої групи, яка забезпечувала технічну підтримку російських атомних електростанцій.

Крім того, вона залучила додатково діючих та колишніх працівників ТОВ "Южатоменергопроект" до роботи на Росію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, вона, маючи досвід у будівельному проєктуванні, виконувала розрахунки сейсмостійкості конструкцій, розробляла креслення, схеми та іншу технічну документацію для модернізації низки російських АЕС. 

Відомо, що вона допомагала розроблять технічну документацію та інші схеми й креслення для Ростовської, Кольської, Калінінської, Балаковської, Нововоронежської, а також Білоярської АЕС.

Жінка виконувала свої завдання за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, отримуючи технічні завдання та креслення через електронну пошту від представників російської компанії-посередника ООО "Альфапро". Готову документацію вона передавала для подальшого використання в російських атомних проєктах.

Як жінку покарав суд за співпрацю з Росією

Суд встановив, що її дії сприяли безперебійному функціонуванню російського військово-промислового комплексу, оскільки атомна енергетика забезпечує електроенергією об’єкти, які виробляють зброю та іншу техніку.

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину повністю. Вона зазначила, що співпрацювала з організатором групи та іншими учасниками, виконуючи їхні інструкції. Обвинувачена також пояснила, що її дії були мотивовані матеріальною залежністю, оскільки вона опікується сином з інвалідністю.

За даними прокурора, обвинувачена надала важливу інформацію, яка допомогла розкрити діяльність інших учасників групи, що виконували аналогічні завдання для російської атомної промисловості.

21 жовтня 2024 року між прокурором та обвинуваченою було укладено угоду про визнання винуватості. Суд, врахувавши всі обставини, затвердив цю угоду. Жінці призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися проєктуванням будівельних конструкцій на 10 років. Водночас основне покарання було замінено на умовний строк – 3 роки, з обов’язком регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Вирок може бути оскаржений у Харківському апеляційному суді протягом 30 днів. Якщо апеляція не буде подана, рішення набере законної сили.

Нагадаємо, у Харківській області судили мешканку Луганської області, яка зливала російським агентам дані про розташування позицій ЗСУ.

Також у Харкові судили нещодавно чоловіка, який допомагав розробляти технічну документацію для російських атомних станцій.

суд АЕС Харківська область Колаборант Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:42 Орбан зустрівся з Трампом та Маском — чи говорили про Україну

10:41 Зарплати в Україні зросли на 38% — в якій сфері найбільше

10:36 100% зарплати на лікарняному — хто отримує максимальну виплату

10:31 На Харківщині судили інженерку за пособництво російським АЕС

10:30 На двох КПП є скупчення авто — черги на кордоні України

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

10:29 На Одещині зґвалтував 9-річну дівчинку — вирок суду

10:04 Узбережжя в диму — в Одесі палають схили

10:00 Як цукровий діабет впливає на наш зір

09:56 Світовий банк виділив Україні фінансову допомогу — куди спрямують

09:52 У Херсоні пролунали потужні вибухи

10:42 Орбан зустрівся з Трампом та Маском — чи говорили про Україну

10:41 Зарплати в Україні зросли на 38% — в якій сфері найбільше

10:36 100% зарплати на лікарняному — хто отримує максимальну виплату

10:31 На Харківщині судили інженерку за пособництво російським АЕС

10:30 На двох КПП є скупчення авто — черги на кордоні України

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

10:29 На Одещині зґвалтував 9-річну дівчинку — вирок суду

10:04 Узбережжя в диму — в Одесі палають схили

10:00 Як цукровий діабет впливає на наш зір

09:56 Світовий банк виділив Україні фінансову допомогу — куди спрямують

09:52 У Херсоні пролунали потужні вибухи

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

Text

08:53 Військовий ЗСУ вказав на проблеми в роботі українських ВПК

Text

08:00 Протести у Грузії та пенсійна реформа в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикорупційну боротьбу монополізували — депутат Бурміч

Text

00:25 Безпека обласних центрів — снайпер про ситуацію на фронті

9 грудня 2024
Text

22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році