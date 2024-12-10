На Харківщині засудили жінку за допомогу у модернізації російських АЕС

Креслення інженерних конструкцій. Фото ілюстративне: Freepik

У Люботині Харківської області суд ухвалив вирок у справі інженерки, яка допомагала російській атомній енергетиці під час війни. Вона розробляла проєкти для модернізації російських АЕС за що отримувала кошти.

Про це йдеться у судовому вироку, який оприлюднили на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Жінка пішла на співпрацю з Росією

За матеріалами кримінального провадження, обвинувачена є уродженккою Полтавської області. Вона діяла у складі організованої групи, яка забезпечувала технічну підтримку російських атомних електростанцій.

Крім того, вона залучила додатково діючих та колишніх працівників ТОВ "Южатоменергопроект" до роботи на Росію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, вона, маючи досвід у будівельному проєктуванні, виконувала розрахунки сейсмостійкості конструкцій, розробляла креслення, схеми та іншу технічну документацію для модернізації низки російських АЕС.

Відомо, що вона допомагала розроблять технічну документацію та інші схеми й креслення для Ростовської, Кольської, Калінінської, Балаковської, Нововоронежської, а також Білоярської АЕС.

Жінка виконувала свої завдання за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, отримуючи технічні завдання та креслення через електронну пошту від представників російської компанії-посередника ООО "Альфапро". Готову документацію вона передавала для подальшого використання в російських атомних проєктах.

Як жінку покарав суд за співпрацю з Росією

Суд встановив, що її дії сприяли безперебійному функціонуванню російського військово-промислового комплексу, оскільки атомна енергетика забезпечує електроенергією об’єкти, які виробляють зброю та іншу техніку.

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину повністю. Вона зазначила, що співпрацювала з організатором групи та іншими учасниками, виконуючи їхні інструкції. Обвинувачена також пояснила, що її дії були мотивовані матеріальною залежністю, оскільки вона опікується сином з інвалідністю.

За даними прокурора, обвинувачена надала важливу інформацію, яка допомогла розкрити діяльність інших учасників групи, що виконували аналогічні завдання для російської атомної промисловості.

21 жовтня 2024 року між прокурором та обвинуваченою було укладено угоду про визнання винуватості. Суд, врахувавши всі обставини, затвердив цю угоду. Жінці призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися проєктуванням будівельних конструкцій на 10 років. Водночас основне покарання було замінено на умовний строк – 3 роки, з обов’язком регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Вирок може бути оскаржений у Харківському апеляційному суді протягом 30 днів. Якщо апеляція не буде подана, рішення набере законної сили.

Нагадаємо, у Харківській області судили мешканку Луганської області, яка зливала російським агентам дані про розташування позицій ЗСУ.

Також у Харкові судили нещодавно чоловіка, який допомагав розробляти технічну документацію для російських атомних станцій.