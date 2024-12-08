У Харкові викрили чоловіка, який продовжив готувати документи для АЕС у РФ

Ростовська АЕС. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Харківській області судили чоловіка, який продовжував працювати на росіян після початку повномасштабного вторгнення. Він виготовляв документацію для ворожих АЕС.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

З кінця квітня 2022 року громадянин спільно з колишніми працівниками компаній, які він очолював не припинили співпрацю з Росії через приватні компанії, а добровільно вирішили продовжити допомогу країні-агресору.

Вони займалися проєктно-технічною документацією з підтримання поточного технічного стану та модернізації й реконструкції діючих АЕС, які входять до складу "Росатома".

Йдеться про такі об'єкти: Ростовську АЕС, Кольську АЕС, Калінінську АЕС, Балаковську АЕС, Нововоронежську АЕС, Білоярську АЕС та інші.

Також вони виготовляли нову документацію з використанням власних знань та навичок у сфері атомної енергетики. За свою "роботу" зловмисники отримували кошти.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у пособництві державі-агресору та призначив п'ять років позбавлення волі з позбавленням права займатися проєктуванням будівельних конструкцій протягом 10 років.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості та був звільнений від відбування покарання. Суд встановив йому випробувальний термін на три роки.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами під час їх перебування на території Ізюмського району.

Також у Харківській області обрали покарання для чоловіка, який на смерть побив свою співмешканку.