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На Харьковщине судили инженера за пособничество российским АЭС

10 декабря 2024 10:31
Виктория Козырь - редактор
В Харьковской области осудили женщину за помощь в модернизации российских АЭС
Чертеж инженерных конструкций. Фото иллюстративное: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Люботине Харьковской области суд вынес приговор по делу инженера, которая помогала российской атомной энергетике во время войны. Она разрабатывала проекты для модернизации российских АЭС, за что получала средства.

Об этом говорится в судебном приговоре, обнародованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Женщина пошла на сотрудничество с Россией

По материалам уголовного производства, обвиняемая является уроженкой Полтавской области. Она действовала в составе организованной группы, обеспечивавшей техническую поддержку российских атомных электростанций.

Кроме того, она привлекла дополнительно действующих и бывших работников ООО "Южатомэнергопроект" для работы на Россию.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, имея опыт в строительном проектировании, выполняла расчеты сейсмостойкости конструкций, разрабатывала чертежи, схемы и другую техническую документацию для модернизации ряда российских АЭС.

Известно, что она помогала разработать техническую документацию и другие схемы и чертежи для Ростовской, Кольской, Калининской, Балаковской, Нововоронежской, а также Белоярской АЭС.

Женщина выполняла свои задания с помощью специализированного программного обеспечения, получая технические задания и чертежи по электронной почте от представителей российской компании-посредника ООО "Альфапро". Готовую документацию она передавала для дальнейшего использования в российских атомных проектах.

Как женщину наказал суд за сотрудничество с Россией

Суд установил, что ее действия способствовали бесперебойному функционированию российского военно-промышленного комплекса, поскольку атомная энергетика обеспечивает электроэнергией объекты, производящие оружие и другую технику.

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину полностью. Она отметила, что сотрудничала с организатором группы и другими участниками, следуя их инструкциям. Обвиняемая также пояснила, что ее действия были мотивированы материальной зависимостью, поскольку она занимается сыном с инвалидностью.

По данным прокурора, обвиняемая предоставила важную информацию, которая помогла раскрыть деятельность других участников группы, выполнявших аналогичные задачи для российской атомной промышленности.

21 октября 2024 между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о признании виновности. Суд, учитывая все обстоятельства, утвердил это соглашение. Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься проектированием строительных конструкций на 10 лет. В то же время, основное наказание было заменено на условный срок – 3 года, с обязанностью регулярно являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства.

Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней. Если апелляция не будет подана, решение вступит в законную силу.

Напомним, в Харьковской области судили жительницу Луганской области, которая сливала российским агентам данные о расположении позиций ВСУ.

Также в Харькове судили недавно мужчину, помогавшего разрабатывать техническую документацию для российских атомных станций.

суд АЭС Харьковская область Коллаборант Россия

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