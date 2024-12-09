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На Харківщині жінка "зливала" позиції ЗСУ — що вирішив суд

9 грудня 2024 17:08
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Мешканка Луганщини передавала інформацію окупантам
Затримана у будівлі прокуратури. Фото: Харківська прокуратура
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Переселенка з Луганської області, яка допомагала російським загарбникам підірвати оборону Харківщини. Рішенням суду вона проведе за гратами шість з половиною років.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, 9 грудня.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що фігурантка справи, внутрішньо-переміщена особа з Луганської області, після переїзду мешкала у селищі Новопокровка Чугуївського району.

Прокурори довели, що у 2023 році через месенджер "Телеграм" вона почала спілкуватись з представником Російської Федерації.

"Вона свідомо збирала та передавала "куратору" інформацію про Сили оборони", — говориться у повідомленні.

Проживаючи біля залізниці, фігурантка систематично відслідковувала рух, напрям та кількість української військової техніки та надавала дані російському представнику.

Вона позначала в Google-мапах фортифікаційні споруди Сил оборони, а також місця базування українських військовослужбовців та відправляла їх російському куратору.

Відомо, що гроші за поширення інформації про українську армію вона не отримувала: це був свідомий вибір підтримувати державу-агресорку.

Також прихильність до Росії фігурантка доводила і у соціальних мережах. У проросійських чатах вона підтримувала "русский мир". Так, жінка писала: "Я родом из Луганской области. Там все за Россию. И я с ними. Сижу в Харькове как ждун".

Кельн
Переписка колаборантки з крутором. Фото: Харківська прокуратура
суд
Повідомлення про переміщення ЗСУ. Фото: Харківська прокуратура

Що вирішив суд

Суд врахував усі обставини справи. Жінці було призначено покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі.

Наразі Триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок чоловіку, який виготовляв документацію для ворожих АЕС. За пособництво державі-агресору його засудили до трьох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що житель села Комарівки Харківської області під час окупації населеного пункту співпрацював із загарбниками. Зокрема, роздавав гуманітарну допомогу та агітував місцевих мешканців перейти на бік РФ.

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