Оккупация Купянска — мужчина транслировал телеканалы РФ

Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

В Украине судили коллаборанта из Харьковской области. Во время оккупации Купянска он транслировал российские телеканалы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в пятницу, 8 ноября.

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Транслировал телеканалы РФ

Житель Купянска сотрудничал с врагом во время оккупации региона в начале полномасштабной войны в 2022 году. Он бывший инженер радиотелестанции на территории района, а после захвата громады обеспечил трансляцию телеканалов России: "Первый канал", "НТВ" и "Россия-1".

"Чтобы наладить вещание вражеских информресурсов, коллаборант подпольно использовал частоты цифрового эфирного телевидения Украины", — уточнили в СБУ.

Кроме того, он дал интервью российской пропагандистке Марьяне Наумовой в июне 2022 года. Она призвала захватить Украину и проводить массовые репрессии против ее граждан, в том числе детей.

Коллаборант восхвалял режим Кремля и выразил надежду на оккупацию всей Харьковщины. Также он принимал участие в съемках постановочного сюжета о якобы предоставлении местным жителям "гумпомощи" из России.

Правоохранители задержали вражеского приспешника в его квартире, где он скрывался от правосудия после деоккупации Купянска. Во время суда он был признан виновным в коллаборационной деятельности и оправдывании российской агрессии.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, в Харькове разоблачили 38-летнего мужчину, который в соцсетях открыто поддерживал вооруженную агрессию России.

Также в Харьковской области местная жительница публично отрицала осуществление вооруженной агрессии Россией против Украины и ждала повторной оккупации своего населенного пункта, ее судили.