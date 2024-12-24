В Харьковской области осудили женщину за неуплату алиментов

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Харьковской области судили женщину, которая уклонялась от уплаты алиментов на содержание шестерых детей. Она не выплатила ни копейки с июня 2018 года.

Об этом говорится в приговоре Кегичевского районного суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Мать шести детей не платила алименты

Жительница села Черкасская Лозовая была лишена родительских прав еще в январе 2019 года. Она должна была обеспечивать трех дочерей и трех сыновей алиментами в размере половины своего заработка, но не менее половины прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Выплаты назначались с июня 2018 и до совершеннолетия старшего ребенка.

Впрочем, прокуроры установили, что с июня 2018 по ноябрь 2024 женщина не произвела никакой выплаты, а ее долг вырос до 565 тысяч гривен. Во время судебного заседания осужденная признала свою вину и выразила раскаяние.

В суде женщине вынесли приговор и приговорили к 120 часам общественных работ. Такое решение принял Кегичевский районный суд 16 декабря.

Напомним, в Харькове на скамье подсудимых оказался мужчина, который отказался от мобилизации по религиозным убеждениям.

Также в Харькове судили мужчину, который пытался скрыто послать в США нож-багет.