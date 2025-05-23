Залізничник з Харківщини передав знайомому з РФ дані про переміщення військ ЗСУ, за що отримав покарання суду

Потяги Укрзалізниці. Ілюстративне фото: УНІАН

На Харківщині Лозівський суд виніс вирок працівнику акціонерного товариства "Укрзалізниця" за скоєння злочину, пов'язаного з розголошенням конфіденційної інформації. Він розголошував своєму спільнику — громадянину РФ — інформацію про напрямки та переміщення військового озброєння та підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Слідство встановило, що обвинувачений протягом останніх 27 років працював на різних посадах в АТ "Укрзалізниця", а на момент скоєння злочину обіймав посаду чергового по залізничній станції "Герсеванівській". Його посадові обов'язки надавали йому доступ до автоматизованої бази даних АТ "Укрзалізниця".

Суд встановив, що з липня 2024 року обвинувачений розголошував своєму спільнику з РФ конфіденційну інформацію про напрямки та переміщення військового озброєння, бойових припасів та особового складу Збройних Сил України.

За даними слідства, обвинувачений надавав доступ до робочого комп'ютера та бази даних "Укрзалізниці", надаючи інформацію про маршрути переміщення військових вантажів по території Харківської, Полтавської та Сумської областей.

Що вирішив суд

Суд визнав обвинуваченого винним у злочині та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Наразі обвинувачений перебуває під вартою в Харківському слідчому ізоляторі.

Раніше повідомлялось, що у Харкові чоловік накинувся та побив незнайомця поблизу дому потерпілого. За це суд зобов'язав його сплатити штраф.

Також у Харкові судили жителя міста, який виправдовував російську агресію. Упродовж кількох років він поширював у месенджері дописи антиукраїнського характеру.