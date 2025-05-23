Железнодорожник из Харьковщины передал знакомому из РФ данные о перемещении войск ВСУ, за что получил наказание суда

Поезда Укрзализныци. Иллюстративное фото: УНИАН

На Харьковщине Лозовской суд вынес приговор работнику акционерного общества "Укрзализныця" за совершение преступления, связанного с разглашением конфиденциальной информации. Он разглашал своему сообщнику - гражданину РФ - информацию о направлениях и перемещении военного вооружения и подразделений ВСУ.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Следствие установило, что обвиняемый в течение последних 27 лет работал на различных должностях в АО "Укрзализныця", а на момент совершения преступления занимал должность дежурного по железнодорожной станции "Герсевановская". Его должностные обязанности предоставляли ему доступ к автоматизированной базе данных АО "Укрзализныця".

Суд установил, что с июля 2024 года обвиняемый разглашал своему сообщнику из РФ конфиденциальную информацию о направлениях и перемещении военного вооружения, боевых припасов и личного состава Вооруженных Сил Украины.

По данным следствия, обвиняемый предоставлял доступ к рабочему компьютеру и базе данных "Укрзализныци", предоставляя информацию о маршрутах перемещения военных грузов по территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей.

Что решил суд

Суд признал обвиняемого виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина набросился и избил незнакомца возле дома потерпевшего. За это суд обязал его уплатить штраф.

Также в Харькове судили жителя города, который оправдывал российскую агрессию. В течение нескольких лет он распространял в мессенджере сообщения антиукраинского характера.