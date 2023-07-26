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На Харківщині судитимуть фельдшерку, яка пішла на співпрацю з окупантами

26 липня 2023 11:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині судитимуть фельдшерку, яка пішла на співпрацю з окупантами
Обвинувачена у залі суду. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Судитимуть фельдшерку, яка віддала російським військовим амбулаторію під час окупації Ізюмщини. Жінці загрожує до 3 років позбавлення волі. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи 

За даними слідства, фельдшерка села Веселе Ізюмського району, маючи проросійські погляди та активно підтримуючи дії держави-агресорки, добровільно надала приміщення амбулаторії для розміщення російських військовослужбовців. Аби окупанти почували себе комфортно, жінка організувала для них харчування і безкоштовно надавала їм необхідні лікарські засоби.

"При цьому місцевим мешканцям колаборантка у наданні медичної допомоги відмовляла, а необхідні їм ліки, наявні в амбулаторії, пропонувала купувати у неї", — пишуть правоохоронці. 

Також фельдшерка "заробляла" собі привілейоване ставлення від окупантів, повідомляючи їм інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців. 

Окупанти віддячили своїй поплічниці, дозволивши їй організувати в приміщенні амбулаторії магазин, у якому вона, крім ліків, також продавала продукти харчування та алкогольні напої.

Обшук в оселі обвинуваченної. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.

Нагадаємо, що викрито низку пристосуванців, які співпрацювали з представниками РФ під час окупації Куп’янщини. Усі вони — співробітники різних управлінь Куп’янської міської ради, які після деокупації повернулись до своєї роботи в органі місцевого самоврядування. Усіх чотирьох підозрюють у колабораційній діяльності.

Також ми писали про те, що правоохоронці провели обшуки у харківській оселі колишнього народного депутата. Член забороненої проросійської партії та колишній власник одного із телеканалів отримав підозру в державній державній зраді за ведення інформаційно-підривної діяльності проти України.

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