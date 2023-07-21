Працювали в окупаційній адміністрації: у Куп'янську викрили одразу чотирьох колаборантів

Куп'янська міська рада знищена росіянами. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Викрито ще низку пристосуванців, які співпрацювали з представниками РФ під час окупації Куп’янщини. Усі вони — співробітники різних управлінь Куп’янської міської ради, які після деокупації повернулись до своєї роботи в органі місцевого самоврядування. Усіх чотирьох підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Слідством було встановлено, що 59-річна жінка, погодившись на пропозицію представників РФ, обійняла посаду "в.о. головного спеціаліста сектору соціальних гарантій та компенсацій Управління праці та соціальної політики ВДА Куп'янського району". Вона займалась оформленням документів для соціальних виплат від РФ місцевому населенню — прийомом заяв та закриттям особових рахунків.

"Троє інших підозрюваних обійняли однойменні посади і стали "в. о. головного спеціаліста персоніфікованого обліку та автоматичного оброблення інформації Управління праці та соціальної політики ВДА Куп'янського району", — розповідають правоохоронці.

Їхні функціональні обов’язки дещо відрізнялись. Зокрема, 49-річна жінка займалась перевіркою заяв та готувала документи, пов’язані із соцвиплатами, до підпису керівнику управління. 59-річна підозрювана відповідала за архівне збереження справ отримувачів соціальних виплат, а 48-річний чоловік налагоджував оргтехніку для своїх "колег" і надавав їм інформаційну та методичну допомогу.

Правоохоронці оголошують підозру колаборанту. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці оголошують підозру колаборанту. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці оголошують підозру колаборанту. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Правоохоронці оголошують підозру колаборанту. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 4

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що 50-річній жінці з Куп’янського району оголошено підозру в колабораціонізмі (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Під час окупації регіону підозрювана добровільно стала "в.о. директора" Куп’янського ліцею №3.

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