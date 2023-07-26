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В Харьковской области будут судить фельдшерку, которая пошла на сотрудничество с оккупантами

26 июля 2023 11:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области будут судить фельдшерку, которая пошла на сотрудничество с оккупантами
Обвиняемая в зале суда. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Будут судить фельдшерку, отдавшую российским военным амбулаторию во время оккупации Изюмщины. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы дела

По данным следствия, фельдшерка села Веселое Изюмского района, имея пророссийские взгляды и активно поддерживая действия государства-агрессорки, добровольно предоставила помещение амбулатории для размещения российских военнослужащих. Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, женщина организовала для них питание и бесплатно предоставляла им необходимые лекарственные средства.

"При этом местным жителям коллаборантка в оказании медицинской помощи отказывала, а необходимые им лекарства, имеющиеся в амбулатории, предлагала покупать у нее", — пишут правоохранители.

Также фельдшерка "зарабатывала" себе привилегированное отношение от окупантов, сообщая им информацию о проукраински настроенных жителях.

Оккупанты отблагодарили свою приспешницу, позволив ей организовать в помещении амбулатории магазин, в котором она, кроме лекарств, также продавала продукты питания и алкогольные напитки.

Обыск в доме обвиняемого. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Обвиняемая находится под стражей. Ее будут судить в Балаклейском районном суде Харьковской области.

Напомним, что разоблачен ряд приспособленцев, сотрудничавших с представителями РФ во время оккупации Купянщины. Все они сотрудники разных управлений Купянского городского совета, которые после деоккупации вернулись к своей работе в органе местного самоуправления. Все четыре подозреваются в коллаборационной деятельности.

Также мы писали о том, что правоохранители провели обыски в харьковском доме бывшего народного депутата. Член запрещенной пророссийской партии и бывший владелец одного из телеканалов получил подозрение в государственной измене за ведение информационно-подрывной деятельности против Украины.

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