На Харківщині судитимуть інженера через недбалість при ремонті дороги

Інженер, який мав слідкувати за якістю ремонту дороги, допоміг вкрасти 0,3 млн гривень

У Харківській області будуть судити інженера з технічного нагляду, через службову недбалість якого на ремонті дороги було завдано збитків на 300 тис.ч гривень.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

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Матеріали слідства

За даними слідства, у 2021 році між Первомайською міською радою Харківської області, тобто замовником, та підрядником укладено договір про виконання робіт із реконструкції перехрестя в м. Первомайський.

"Хід, об’єм і якість робіт контролювались інженером з технічного нагляду, який несумлінно поставився до виконання своїх службових обов’язків. Не провівши належну перевірку, підозрюваний підписав звітну документацію із внесеними до неї фальсифікованими даними щодо використаних матеріалів і вартості виконаних робіт", — розповідають у прокуратурі.

У результаті на рахунок підприємства-підрядника надлишково перераховано понад 300 тис. гривень, чим завдано збитків державному бюджету.

Прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Нагадаємо, що у Харкові також за махінації із ремонтом доріг судитимуть чиновника і підприємця. На неякісних роботах вони завдали бюджету збитків на 300 тис. гривень.

Також ми розповідали, що у Харкові затримали військових, які допомагали ухилянтам. Вартість послуг ділків становила від 3 до 5 тис. доларів. За ці гроші вони обіцяли потенційним "клієнтам" організувати їм відстрочку від мобілізації, а декому навіть взагалі уникнення призову.