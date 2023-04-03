На Харьковщине будут судить инженера из-за халатности при ремонте дороги

Инженер, который должен следить за качеством ремонта дороги, помог украсть 0,3 млн грн

В Харьковской области будут судить инженера по техническому надзору, из-за служебной халатности которого на ремонте дороги был нанесен ущерб на 300 тысяч гривен.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

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Материалы следствия

По данным следствия, в 2021 году между Первомайским городским советом Харьковской области, то есть заказчиком и подрядчиком заключен договор о выполнении работ по реконструкции перекрестка в г. Первомайский.

"Ход, объем и качество работ контролировались инженером по техническому надзору, который добросовестно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей. Не проведя надлежащую проверку, подозреваемый подписал отчетную документацию с внесенными в нее фальсифицированными данными по использованным материалам и стоимости выполненных работ", – рассказывают в прокуратуре.

В результате на счет предприятия-подрядчика излишне перечислено более 300 тыс. грн, чем нанесен ущерб государственному бюджету.

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей. без такового.

Дело будет рассматриваться в Лозовском горрайонном суде Харьковской области.

Напомним, что в Харькове также при махинациях с ремонтом дорог будут судить чиновника и предпринимателя . На некачественных работах они нанесли бюджет ущерб в 300 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что в Харькове задержали военных, которые помогали уклончанам . стоимость услуг дельцов составила от 3 до 5 тыс. долларов США. За эти деньги они обещали потенциальным "клиентам" организовать им отсрочку от мобилизации, а некоторым даже вообще избегание призыва.