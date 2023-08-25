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В Харьковской области будут судить коллаборанта, который организовывал псевдореферендум

25 августа 2023 13:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области будут судить коллаборанта, который ограничивал псевдореферендум
Задержанный коллаборант в зале суда. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Прокуратура направила в суд дело коллаборанта из Харьковской области. Главной задачей приспешника оккупантов была подготовка к проведению так называемого "референдума" по присоединению территорий района в состав РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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По данным следствия, в начале июля прошлого года обвиняемый, находясь на территории Чугуевского района, на тот момент оккупированного вооруженными силами РФ, согласился на сотрудничество с захватчиками. Мужчина занял должность "помощника начальника Волчанского территориального управления" в оккупационной администрации. Обвиняемый агитировал жителей Волчанского общества участвовать в "референдуме".

"Организовывал распространение соответствующих материалов, в том числе пропагандистской газеты "Харьков-Z", занимался изучением общественного мнения, подыскивал и обустраивал помещение для работы избирательных участков", — рассказывают правоохранители.

Кроме того, мужчина подбирал кандидатов среди местного населения для работы на фейковых избирательных участках и собирал документы, в частности, заявления о согласии на назначение членом избиркома, анкеты, копии паспортов, документы об образовании и фотографии.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины по фактам коллаборационной деятельности и преднамеренных противоправных действий, направленных на изменение границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч.1). 5 статьи 111-1, ч. 2 статьи 110 УК Украины.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Дело будет рассматриваться в Чугуевском городском суде Харьковской области.

Напомним, что суд взял под стражу женщину, которая организовывала "референдум" на территории Волчанской территориальной громады в Харьковской области. Ей грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Также мы писали о том, что прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух жителей Харьковской области по факту коллаборационной деятельности. Один из них согласился трудоустроиться в созданную российскими захватчиками "Купянскую железную дорогу", второй работал "помощником" руководителя управления при оккупантах.

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