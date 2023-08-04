На Харківщині заочно судитимуть російського військового, який розстріляв цивільне авто

Російські призовники вирушають в гарнізони (фото ілюстративне). Фото: REUTERS / Олексій Павлішак

Прокуратура Харківської області передала до суду справу про російського військового, який відкрив вогонь по автомобілю з подружжям. Під час телефонної розмови з дружиною чоловік визнав, що він убив людину.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Відомо, що 23 червня минулого року подружжя з Донеччини вирушило на своєму автомобілі Mazda до Бахмута, щоб вивезти літніх батьків. Але поблизу села Велика Комишуваха в Ізюмському районі їхній автомобіль обстріляли російські військові.

Під час обстрілу жінка намагалася врятувати чоловіка, але обстріл продовжувався. У той момент українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували обстріл авто. Жінка, побачивши дрон, пішла за ним, він привів її до місця дислокації українських військових.

Окупанти вважали, що чоловік загинув, підійшли до автомобіля та скинули тіло в траншею, проте чоловік вижив.

"Чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ", — розповідають у прокуратурі.

Розстріляне авто з подружжям. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Виявлено, що вину на російському військовому, мешканцеві Москви, старшому лейтенантові, командирові 1-ї мотострілецької роти 1-го мотострілецького батальйону БТГр (батальйонної мотострілецької групи) 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного ВО (воєнного округу), командирові мотострілецької роти ЗС РФ.

Російський військовий, який відкрив прицільний вогонь по автомобілю з подружжям. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

"Завдяки радіоперехопленню встановлено, що під час телефонної розмови з дружиною він, сміючись у слухавку, сказав: "Я сьогодні вбив людину", — пишуть правоохоронці.

Прокуратурою затверджено обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця за порушення законів війни та спробу вбивства цивільних осіб. Суд відбудеться заочно у Барвінківському районному суді Харківської області.

Нагадаємо, що суд визнав винним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України 37-річного харків'янина Олексія Корнєва та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. У 2014 році він втік до Росії, де й проживає досі.

Також ми писали про те, що слідчі повідомили мешканцю Харківського району про підозру у підтримці російської агресії та незаконному зберіганні боєприпасів. Чоловік поширював на своїй сторінці фото- та відеоматеріали з проросійськми наративами.