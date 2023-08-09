В Харьковской области будут судить российского военного, который пытался изнасиловать украинку

Русский в военной форме (фото иллюстративное). Фото: Алексей Павлишак / REUTERS

Прокуратура и СБУ завершили специальное досудебное расследование в отношении 35-летнего командира расчета ОРВ 1-го стрелкового батальона ВС РФ с позывным "Бублик". Военнослужащий совершал сексуальное насилие в отношении мирной жительницы Изюмщины.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы дела

По данным следствия, в конце прошлого августа, в одном из оккупированных населенных пунктов в Изюмском районе, российский военный остановил автомобиль, в котором ехали супруги. Осознавая то, что местное население испытывает трудности с получением необходимых товаров из-за оккупации, он предложил им приобрести горючее у него.

Супруги отправились за горючим, однако военный не разрешил им вернуться домой. Вместе с представителями НЗФ "ЛНР" они заставили супругов уходить в подвал, угрожая огнестрельным оружием.

Обвиняемый российский военный. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российский военнослужащий, находясь сзади, нанес удар прикладом автоматического оружия по голове мужчины, в результате чего тот упал в обморок.

Используя момент, когда военный был отвлечен, женщина сбежала в сторону ворот и пыталась скрыться за автомобилем. Однако ее заметил русский военный, схватил за волосы и тащил в дом.

"Сначала обвиняемый приказал женщине раздеться, снял с себя одежду и начал совершать сексуальное насилие по отношению к ней. Потерпевшая просила оккупанта прекратить трогать ее. Подозреваемый разозлился и сказал, что если она будет сопротивляться, он расстреляет ее мужа", — рассказывают правоохранители.

Во время этого времени мужчина потерпевшей пришел в себя и пошел искать жену. Он вошел в дом и помешал военному завершить его замысел. Российский военнослужащий разозлился еще больше и велел супругам немедленно покинуть дом.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении военного ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обвиняемый находится в розыске. Его судят заочно в Балаклейском районном суде Харьковской области.

Напомним, что на Харьковщине будут заочно судить российского военного, расстрелявшего гражданское авто.

Также мы писали, что суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 37-летнего харьковчанина Алексея Корнева и назначил ему наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. В 2014 году он бежал в Россию, где и проживает до сих пор.